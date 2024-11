Les films originaux sur Apple TV+ vont avoir le droit à une deuxième vie sur d’autres services. Selon Bloomberg, le nécessaire est fait en coulisses pour permettre à des concurrents de proposer l’achat ou la location de films Apple TV+.

Au départ, Apple TV+ disposait de plusieurs films originaux qui étaient uniquement disponibles sur la plateforme de streaming. Ceux qui voulaient les voir légalement n’avaient pas vraiment le choix : il fallait obligatoirement s’abonner à Apple TV+.

Ensuite, Apple a décidé de sortir certains de ses films au cinéma. Il y a notamment eu To the Moon, Argylle, Napoléon, Killers of the Flower Moon, CODA (qui a obtenu l’Oscar du meilleur film) ou encore F1 en 2025. Mais il y a un problème : beaucoup de ces films ont un gros budget, mais le box-office n’a pas été terrible. Il y a même eu quelques flops dans le lot. Apple perd donc de l’argent. C’est là qu’intervient un plan de secours.

Les films Apple TV+ vont arriver sur des services de VOD

Apple a embauché Maria Ines Rodriguez, une ancienne de Disney et NBCUniversal, pour travailler sur la distribution des contenus. Elle et son équipe vont travailler avec les plateformes de VOD et des chaînes de télévision pour leur proposer les films d’Apple TV+. Bien sûr, les services et chaînes devront payer une licence pour diffuser les contenus. Le montant est toutefois confidentiel. De plus, cela concernera uniquement les films. Les séries originales d’Apple TV+ resteront sur le service de streaming.

Tim Cook, le patron d’Apple, et Eddy Cue, le responsable des services de la société, ont poussé l’équipe chargée d’Apple TV+ à réduire les coûts, à améliorer les performances financières du service et à proposer davantage de succès. La société a dépensé des milliards de dollars pour produire des films et des séries, et a reçu de bonnes critiques de la part des critiques. Pourtant, peu de ses titres ont attiré un large public et son service de streaming n’est pas rentable.

Il y a peu, Apple a proposé de s’abonner à Apple TV+ via Amazon (uniquement aux États-Unis pour l’instant) afin d’attirer davantage de monde. En proposant ses films sur d’autres plateformes, l’entreprise espère également élargir son public et générer des revenus supplémentaires.