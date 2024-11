Le Mac mini M4 est disponible peu à l’achat, mais Apple propose uniquement le coloris gris/argent. Ceux qui veulent une autre option sont donc coincés. Certains ont donc décidé de personnaliser le modèle existant et le rendre noir.

L0vetodream, un ancien leaker de produits Apple, a partagé sur X (ex-Twitter) son processus pour transformer un Mac mini M4 argent/gris en une couleur semblable gris sidéral/noir. Pour ce faire, il a dû démonter l’ensemble de la machine jusqu’au châssis en aluminium, puis plonger le châssis dans un produit. Après quelques heures, la finition a commencé à se développer et le résultat final est fort sympathique.

Mac mini M4 silver to black pic.twitter.com/TIZqIWmjzP

After two hours of waiting 😎 ohhhhhhhhh!!!! pic.twitter.com/1wsPcd0c4F

— 有没有搞措 (@L0vetodream) November 23, 2024