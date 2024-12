Apple a mis fin à son projet visant à créer un service d’abonnement pour ses iPhone, une initiative qui aurait changé la façon dont les consommateurs achètent leur smartphone, comme le révèle Bloomberg.

L’idée était de permettre aux utilisateurs de payer des frais mensuels pour recevoir un nouvel iPhone chaque année, comme on peut s’abonner à un service (Netflix, Apple Music, etc) pour avoir du nouveau contenu. Toutefois, après plusieurs mois de développement, le projet a été suspendu et l’équipe a été réaffectée à d’autres tâches au sein de l’entreprise.

Ce projet faisait partie de la stratégie d’Apple visant à générer davantage de revenus récurrents et à renforcer son écosystème. L’abonnement mensuel aurait remplacé les achats directs ou les formules de paiement en plusieurs fois, et les utilisateurs auraient pu échanger leur appareil contre un modèle plus récent chaque année. Cependant, plusieurs obstacles, notamment des bugs logiciels et des préoccupations réglementaires, ont retardé son lancement initialement prévu pour 2022, puis repoussé à 2023 avant d’être finalement abandonné.

Le service aurait également concurrencé les programmes existants d’Apple, tels que l’iPhone Upgrade Program et les paiements mensuels de l’Apple Card, tout en se heurtant à une concurrence directe avec les opérateurs qui proposent leurs propres offres de financement.

Ce revers s’inscrit dans un changement plus large de stratégie d’Apple concernant ses services financiers. Après l’annulation de son programme Apple Pay Later, la société semble se détourner des offres directes et préfère désormais collaborer avec des partenaires externes comme Affirm et Klarna.

Bien qu’Apple n’ait pas de plans immédiats pour relancer le projet, la possibilité de futures collaborations avec d’autres entreprises reste ouverte.