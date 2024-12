Apple n’est plus à la première place en ce qui concerne le marché des montres et des bracelets connectés, comme le révèlent les données du cabinet IDC. C’est Huawei qui est maintenant en tête.

Huawei passe devant Apple

Apple a vendu 22,5 millions d’Apple Watch sur les trois premiers trimestres de 2024, soit une baisse de 12,8% sur un an. La part de marché est maintenant de 16,2% contre 18,4% à la même période il y a un an.

Dans le même temps, Huawei a vendu 23,6 millions de montres et de bracelets connectés, en hausse de 44,3%. Sa part de marché est passée de 11,6% à 16,9%. Le groupe chinois devance donc Apple.

À la troisième place, on retrouve Xiaomi avec 20,5 millions de ventes, en hausse de 26,5%. Sa part est maintenant de 14,7%. Samsung est à la quatrième position avec 11,5 millions de ventes, en hausse de 24,3%. Sa part est de 8,3%. Enfin, le top 5 vient se boucler avec BBK et ses 7,8 millions de ventes, en hausse de 25,9%. Sa part de marché est de 5,6%.

À l’arrivée, il y a eu 139 millions de ventes de montres et de bracelets connectés, contre 140,5 millions un an plus tôt, soit une baisse de 1%. C’est principalement dû à l’homogénéisation de la concurrence et de la saturation du marché en Inde et aux États-Unis, selon IDC. De plus, la Chine a été le plus gros marché avec 45,8 millions de ventes.

Avec le lancement de l’Apple Watch Series 10, la montre connectée d’Apple a temporairement repris la première place sur le marché des montres-bracelets au troisième trimestre. Toutefois, face à la concurrence féroce des montres connectées dans le monde entier, Apple a été concurrencé par des produits moins chers sur le marché des montres-bracelets. Bien que l’Apple Watch occupe toujours la première place sur le marché mondial des montres connectées, elle doit encore présenter des modèles plus innovants pour continuer à dominer le secteur, selon IDC.