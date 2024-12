Apple se prépare à lancer l’iPad 11, une nouvelle tablette d’entrée de gamme, au printemps 2025, selon MacRumors. Ce modèle aurait la mise à jour iPadOS 18.3 préinstallée.

La sortie de cet iPad 11 serait prévue en même temps que celle de l’iPhone SE 4 et de l’iPad Air 7. Le lancement d’iPadOS 18.3 est quant à lui anticipé pour la fin janvier ou début février, ce qui permettrait à Apple de livrer les nouveaux appareils avec la dernière version du système d’exploitation dès leur disponibilité.

Peu d’informations ont filtré sur les nouvelles fonctionnalités de ce futur iPad 11. A priori, ce modèle ne serait pas équipé du modem 5G maison qui arrivera sur l’iPhone SE 4 et l’iPhone 17 Air. Ce modem 5G offrira des vitesses de téléchargement théoriques allant jusqu’à 4 Gb/s, mais ne supportera pas la 5G millimétrique (mmWave), se limitant aux fréquences sous 6 GHz.

D’autre part, le nouvel iPad d’entrée de gamme devrait embarquer un processeur plus puissant que celui de l’iPad 10, ainsi que d’au moins 8 Go de RAM. La raison est simple : Apple Intelligence sera de la partie et l’IA nécessite quelques éléments pour fonctionner.

Enfin, Apple semble également travailler sur un nouveau clavier Magic Keyboard pour cet iPad, un accessoire qui pourrait être lancé l’année prochaine.

Pour rappel, Apple a déjà proposé la première bêta d’iOS 18.3 et d’iPadOS 18.3, aussi bien aux développeurs qu’aux testeurs publics. Mais les nouveautés sont plus que légères pour le moment.