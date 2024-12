Un juge fédéral du New Jersey, Julien Xavier Neals, a désigné six cabinets d’avocats pour représenter les consommateurs qui accusent Apple d’avoir illégalement monopolisé le marché des smartphones avec l’iPhone. Les cabinets Hagens Berman Sobol Shapiro, Girard Sharp, Seeger Weiss, Carella Byrne Cecchi Brody & Agnello, Susman Godfrey et Hausfeld dirigeront désormais cette action en justice, après une compétition pour la prise en charge de l’affaire.

Les consommateurs concernés sont des millions d’Américains ayant acheté un iPhone directement auprès d’Apple, et leurs revendications rejoignent celles formulées par le département américain de la Justice (DOJ) en mars dernier. Selon les accusations, Apple aurait mis en place des pratiques anticoncurrentielles limitant les choix des consommateurs, tant pour les appareils mobiles que pour des services comme les portefeuilles numériques et la messagerie.

En réponse, Apple a nié toute mauvaise conduite, mais n’a pas encore réagi officiellement à cette nouvelle désignation des avocats. La défense de la firme de Cupertino est assurée par des cabinets réputés, tels que Kirkland & Ellis et Gibson, Dunn & Crutcher.

Les avocats nouvellement nommés ne sont pas étrangers aux grandes affaires juridiques. Parmi leurs précédentes victoires, on retrouve des règlements de plusieurs milliards de dollars, comme ceux contre la National Collegiate Athletic Association et Blue Cross Blue Shield. Ces cabinets devraient donc bénéficier de frais juridiques conséquents en cas de règlement ou de jugement favorable contre Apple.

Aussi, une autre équipe d’avocats a été désignée en octobre pour représenter les consommateurs ayant acheté des iPhone auprès des opérateurs. Un autre groupe d’avocats est également chargé d’une action en justice concernant l’Apple Watch.