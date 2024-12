Les iPhone 14, iPhone 14 Plus et iPhone SE 3 vivent leurs derniers instants en Europe, avec Apple qui ne propose plus l’option de retrait en Apple Store. Cela intervient la même semaine où les trois smartphones vont complètement disparaître parce qu’ils ont un port Lightning et non USB-C, comme l’impose la Commission européenne.

« Le retrait dans un Apple Store n’est pas disponible actuellement », indique l’Apple Store en ligne, que ce soit pour la fiche de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Plus ou de l’iPhone SE. Il est toujours possible de commander un modèle et se faire livrer à l’adresse de son choix. Mais pour le retrait, c’est terminé.

Comme indiqué précédemment, tout cela est en ligne avec la loi de l’Union européenne qui impose la présence d’un port USB-C sur les appareils de type smartphones. Les trois iPhone évoqués ici ont un port Lightning, ce qui pose un problème. Apple doit faire les retirer de la vente.

L’arrêt des ventes a déjà eu lieu en Suisse, bien que le pays ne fasse pas partie de l’Union européenne. Pour les autres pays, dont la France, ce sera une réalité à partir du 28 décembre, date d’entrée en vigueur de la loi. Vous l’avez donc compris, il vous reste aujourd’hui et demain pour vous procurer un modèle chez Apple. Ce sera de l’histoire ancienne à compter de samedi.