Si l’on en croit un leak de Fixed Focus Digital, l’iPhone 17 devrait afficher un nouveau design avec des transitions plus « fluides » entre les matériaux, ce grâce à un processus de fusion verre-métal. Apple adopterait en effet de nouvelles techniques de fabrication afin de créer une connexion en pente entre les bords de l’appareil et la coque arrière, remplaçant le design en « marche » utilisé sur les modèles précédents. Concernant les iPhone 17 Pro et Pro Max, Apple pourrait remplacer le cadre en titane par de l’aluminium et introduire un dos hybride, avec la moitié supérieure en aluminium et la moitié inférieure en verre, afin de faciliter la recharge sans fil. Peu d’informations sont aujourd’hui disponibles sur le design de l’iPhone 17 standard, et il se murmure que le modèle Plus pourrait être remplacé par un nouvel « iPhone 17 Air » au design 20% plus fin.

En plus de ces changements de matériaux, des fuites provenant de la chaîne d’approvisionnement indiquent que les iPhone 17 Pro pourraient intégrer un bloc caméra redessiné, plus grand, en aluminium et avec une forme ovale allongée. Il reste encore difficile de savoir si ces modifications concerneront l’ensemble des modèles iPhone 17. Fixed Focus Digital en profite au passage pour glisser que le prochain iPhone SE (4) sera baptisé iPhone 16E, ainsi que l’indiquaient déjà des fuites précédentes.