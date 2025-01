Apple a tenu à réagir concernant l’affaire des écoutes de Siri et le fait que la société a accepté de payer 95 millions de dollars pour résoudre une action collective.

Dans un communiqué à 9to5Mac, Apple indique :

Siri a été conçu dès le départ pour protéger la vie privée des utilisateurs. Les données de Siri n’ont jamais été utilisées pour établir des profils marketing et n’ont jamais été vendues à qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Apple a réglé cette affaire pour éviter d’autres litiges, de sorte que nous pouvons aller de l’avant en ce qui concerne les préoccupations relatives à la notation par des tiers que nous avons déjà abordées en 2019. Nous utilisons les données de Siri pour améliorer Siri et nous développons constamment des technologies pour rendre Siri encore plus privé.