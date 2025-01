L’iPad 11 supportera-t-il Apple Intelligence ? Les différentes rumeurs suggèrent que la réponse est oui et ce serait assez logique après tout. Pour autant, une nouvelle information vient semer le doute.

L’information vient d’un compte privé sur X (ex-Twitter) qui est généralement bien informé en ce qui concerne iOS, les numéros de builds et d’autres détails. Il affirme aujourd’hui que l’iPad 11 aura une puce disposant de l’identifiant T8120. Et T8120 correspond à l’identifiant de la puce A16 que l’on retrouve dans les iPhone 14 Pro et Pro Max, ainsi que les iPhone 15 et 15 Plus.

Mais il y a un problème ici : Apple Intelligence nécessite au minimum la puce A17 Pro qui a fait ses débuts avec les iPhone 15 Pro et Pro Max. Par conséquent, l’iPad 11 ne supporterait pas Apple Intelligence.

Bien que le compte privé soit généralement bien informé, on peut dire que l’information du jour est surprenante. On sent bien qu’Apple veut proposer son intelligence artificielle sur l’ensemble de ses produits, tout particulièrement les nouveaux. C’est pour cela que l’iPad mini 7 supporte Apple Intelligence et que ce sera la même chose pour l’iPhone SE 4. Mais au vu des informations du jour, l’iPad 11 serait mis de côté.

Apple devrait annoncer les iPhone SE 4, iPad 11 et iPad Air 7 d’ici mars ou avril si l’on en croit quelques indiscrétions.