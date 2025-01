Un juge fédéral a rejeté la demande d’Apple d’intervenir en tant que défendeur dans le cadre du procès antitrust concernant la domination de Google sur le marché des moteurs de recherche. Cette décision a été prise par le juge de district américain Amit Mehta, rapporte Courthouse News.

Une demande d’Apple jugée tardive

Le 23 décembre 2024, Apple avait déposé une requête pour intervenir dans l’affaire, arguant qu’elle avait un « intérêt patrimonial » à défendre en raison de son contrat exclusif avec Google. Ce contrat d’une valeur de plusieurs milliards de dollars fait de Google le moteur de recherche par défaut sur le navigateur Safari des appareils Apple. Cependant, le juge Amit Mehta a estimé que la demande d’Apple était trop tardive, précisant que la société aurait dû comprendre dès le début du procès que les décisions prises dans le cadre de l’affaire affecteraient directement ses droits contractuels. En conséquence, il a rejeté la requête d’Apple.

Le contexte du procès contre Google

L’affaire remonte à une décision rendue le 5 août 2024, où le juge a estimé que Google avait illégalement monopolisé le marché de la recherche en ligne. Les paiements de Google, qui se chiffrent à 26 milliards de dollars, pour devenir le moteur de recherche par défaut sur les smartphones et navigateurs Web, ont été jugés comme des pratiques anticoncurrentielles, empêchant toute autre société de se faire une place sur le marché.

Les accords entre Google et Apple, ainsi que ceux avec d’autres fabricants de smartphones, ont été jugés cruciaux pour maintenir la position dominante de Google sur le marché. Google a payé environ 20 milliards de dollars à Apple en 2022 pour être le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple, notamment les iPhone, iPad et Mac. La somme était de 18 milliards de dollars un an plus tôt. Ce contrat est devenu l’un des éléments centraux du procès américain contre Google.