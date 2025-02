L’Apple Vision Pro a été lancé sur le marché américain le 2 février 2024, et Apple n’a pas encore de quoi lever les bras au ciel. Après un lancement plutôt réussi malgré un tarif de départ surréaliste (3500 dollars) et les louanges de rigueur sur l’exceptionnelle qualité des dalles micro-OLED, le casque XR d’Apple a commencé à aligner les bad buzz, ceux qui n’étaient pas de sa responsabilité (les YouTubeurs/incfuenceurs faisant n’importe quoi avec le casque comme de le porter dans le métro par exemple…), comme ceux relevant de certains choix techniques ou logiciels (lourdeur du casque, dalle EyeSight inutile, obligation de recourir à des lentilles extrêmement chères pour les porteurs de lunettes, peu de contenus).

Un an après ce démarrage somme toute poussif, le casque est finalement vendu dans une poignée de pays dans le monde.La première salve est lancée le 28 juin 2024, date à laquelle le Vision Pro est vendu en Chine, au Japon et à Singapour. Le 12 juillet de la même année, le Vision Pro est lancé au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Australie ainsi qu’au Canada, et le 15 novembre 2024, c’est au tour des Émirats arabes unis et de Corée du Sud. Malgré cette ouverture au marché mondial, les ventes resteront atones même si au final, sur sa première année, l’Apple Vision aurait échoué de peu par rapport aux objectifs de ventes prétendûment fixés par Apple : les différentes fuites tablent en effet sur une fourchette de 400 à 450 000 ventes sur 2024 alors qu’Apple aurait visé un cap minimum d’1/2 million de ventes. L’engouement n’est pas là, y compris donc pour les consommateurs bénéficiant d’un certain niveau de pouvoir d’achat. Le secteur professionnel néanmoins semble avoir adopté le casque d’Apple, qui pour le coup porte bien son nom.

Outre les points techniques qui ne seront probablement corrigés qu’à partir de la V2 (autonomie faiblarde, inconfort, lentilles nécessaires pour les porteurs de lunettes), les raisons de ce désamour relatif semblent plutôt à chercher du côté du prix extrêmement élevé et de l’absence de contenus. Les jeux de l’Apple Vision Pro sont peu nombreux et surtout ne sont pas des « bangers » de la VR tandis que les applications médias, pourtant un point fort pour un casque doté d’écrans Micro-OLED à la densité de pixels exceptionnelle, ne se bousculent pas au portillon. Alors certes, Apple a déjà publié plusieurs versions de visionOS et ne ménage pas ses efforts pour publier des vidéos immersives de grande qualité, mais le contenu disponible et tenant réellement parti des performances du casque fait peine à voir face au volume de jeux, apps créatives, etc, que l’on peut trouver du côté du Meta Quest ou du PCVR. Le vent serait en train de tourner néanmoins et de nombreux studios de jeux se seraient mis récemment à développer pour le casque (on attend de voir les premiers screenshots).

On notera enfin que le Vision Pro fête ses un an au moment où Bloomberg annonce l’arrêt des travaux internes sur les Apple Glasses, les lunettes AR d’Apple. Présenté évidemment comme un échec des équipes d’ingénierie d’Apple (le bad buzz fait vendre coco), cet arrêt semblerait plutôt confirmer qu’Apple ne croit pas à ce type de produit en l’état des technologies actuelles. De fait les lunettes AR qui envahissent le marché (enfin, envahir est un mot fort puisqu’il se vend 10 casques XR pour une paire de lunettes XR actuellement) sont très loin de pouvoir proposer des contenus aussi aboutis que ce que l’on peut trouver sur un simple Meta Quest 3, et il faut se projeter 10 ans en avant pour envisager (sans certitude) de pouvoir disposer d’un produit de ce type parfaitement abouti (légèreté, autonomie et performances). Bloomberg reconnait d’ailleurs que l’objectif d’Apple était bien de fournir dans des lunettes XR le même type de performances qu’avec le Vision Pro, ce qui semble en effet totalement hors de portée aujourd’hui dans un format aussi compact.

En ce sens, l’arrêt de ces projets internes permettra à Apple de jeter toutes ses ressources sur son casque, et peut-être progressivement de le faire gagner en compacité jusqu’à obtenir ces fameuses lunettes fantasmatiques. Une autre voie donc, peut-être pas la plus idiote quand on voit l’aspect encore très « prototype » des produits présentés sur le marché des lunettes XR. Il faudra aussi qu’Apple parvienne à faire des efforts sur le prix (sans trop rogner sur les points forts techniques du casque, équation difficile) et à attirer les développeurs (il semble que cela soit en cours de réalisation). Un très vaste chantier donc… L’Apple Vision Pro 2 ne serait pas prévu sur le marché avant 2026 tandis qu un Apple Vision « standard » et surtout moins cher (mais aussi peut-être avec des écrans moins définis) pourrait arriver sur le marché là encore en début d’année prochaine.