Apple vient d’envoyer les paiements aux utilisateurs d’iPhone 7 ayant rencontré un défaut de conception, surnommé Loop Disease. Ce problème, qui a touché une partie des iPhone 7 et 7 Plus, est lié à un dysfonctionnement de la puce audio, rendant certaines fonctions du téléphone inutilisables, comme l’icône grisée du mémo vocal, l’impossibilité d’utiliser Siri avec le micro ou les appels avec le haut-parleur.

Ce défaut a conduit certains utilisateurs à engager des réparations ou des remplacements à leurs frais. Cependant, à la suite d’une action en justice collective, ces utilisateurs américains commencent à recevoir des compensations financières. Cela concerne ceux qui ont acheté un iPhone 7 ou 7 Plus entre le 16 septembre 2016 et le 3 janvier 2023.

Selon le site dédié au règlement, les personnes ayant payé pour faire réparer ou remplacer leur appareil peuvent obtenir une indemnité allant de 50 à 349 dollars. Ceux qui n’ont pas payé mais ont signalé le problème à Apple peuvent toucher jusqu’à 125 dollars. De son côté, 9to5Mac indique que la somme moyenne reçue par les utilisateurs est autour de 200 dollars.

L’année dernière, Apple avait accepté de régler ce recours collectif concernant les soucis de l’audio avec les iPhone 7 et iPhone 7 Plus, six ans après le début de l’affaire juridique. Il est important de noter qu’Apple a nié toutes les allégations portées contre lui dans cette affaire, et que le règlement ne constitue en aucun cas une reconnaissance de culpabilité de la part de la société.

Cette décision intervient après plusieurs années de réclamations et apportera un soulagement aux propriétaires d’iPhone 7 ayant connu les soucis avec l’audio.