Si les rumeurs sont bonnes, Apple annoncera demain les Powerbeats Pro 2, à savoir les nouveaux écouteurs de sa marque Beats. Mais une personne a déjà pu acheter une paire.

Sur Reddit, l’utilisateur qui a pour pseudo FoodOk4536 partage une photo des Powerbeats Pro 2 achetés chez l’enseigne américaine Walmart. « Mon Walmart les avait en stock. J’ai demandé si je pouvais les acheter, il m’a répondu par l’affirmative », a-t-il indiqué. Il ajoute que la paire vaut le coup par rapport à la génération actuelle, sans pour autant entrer dans les détails.

Il y aura plusieurs nouveautés, notamment de l’audio amélioré avec une architecture acoustique revue et un système audio spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête. Apple proposera aussi des aigus clairs, médiums riches et basses profondes pour une expérience immersive. De plus, il y aura la réduction active du bruit (ANC) de dernière génération.

Parmi les autres changements, on retrouvera des crochets auriculaires renforcés par un alliage nickel-titane, avec un poids 20 % plus léger que la génération précédente. On peut également citer un boîtier de charge 33 % plus petit que le précédent, supportant la charge sans fil Qi. L’autonomie sera de 10 heures avec une charge, pouvant atteindre 45 heures avec le boîtier de charge. Autre nouveauté : des capteurs de suivi de la fréquence cardiaque. Toutes les nouveautés sont à retrouver sur notre article dédié.

L’annonce des Powerbeats Pro 2 par Apple devrait donc se faire demain. Le prix sera de 299,95 euros. À noter qu’il se murmure qu’Apple n’inclura pas le câble USB-C vers USB-C dans la boîte. Celui-ci est nécessaire pour recharger le boîtier de charge des écouteurs.