Un premier benchmark a fait son apparition sur Geekbench concernant l’iPhone 16e, permettant de connaître sa puissance et sa quantité de RAM. Il s’agit pour l’instant de la puissance avec la puce graphique (GPU) et non le processeur (CPU).

Benchmark pour le GPU de l’iPhone 16e

L’iPhone 16e, qui embarque la puce A18, obtient le score graphique de 24 188 sur Geekbench. C’est 15 % en moins par rapport à l’iPhone 16 qui dispose lui aussi de la puce A18. Comment expliquer cette différence ? Tout est une question du nombre de cœurs pour le GPU.

Le GPU de la puce A18 de l’iPhone 16 dispose de cinq cœurs. En revanche, cela tombe à quatre cœurs avec celle de l’iPhone 16e. On parle alors de chip binning. Le chip binning est une technique utilisée dans la fabrication pour classer les puces en fonction de leurs performances et de leurs caractéristiques. Après la production, les puces sont testées et celles qui réussissent à atteindre les performances voulues sont mises en place dans les produits, tandis que celles qui ont des performances plus faibles sont dans des produits moins chers parce qu’elles ne sont pas à 100 % de leur capacité. Cela permet aux fabricants de maximiser leurs profits en fonction des capacités réelles de chaque puce et de quand même utiliser celles qui ne répondent pas à l’ensemble des exigences.

Dans le cas présent, l’iPhone 16e est donc un peu moins performant que l’iPhone 16 pour la partie graphique, ce qui pourrait éventuellement « embêter » les joueurs. En revanche, rien ne devrait bouger pour la partie processeur (CPU). Il faudra attendre d’autres benchmarks pour confirmer.

8 Go de RAM

Le benchmark du jour permet aussi de confirmer que l’iPhone 16e dispose de 8 Go de RAM. Ce n’est pas réellement une surprise pour coup, puisque le smartphone supporte Apple Intelligence et l’IA nécessite justement 8 Go de RAM au minimum. Il s’agit en tout cas d’une belle hausse par rapport à l’iPhone SE 3. Ce modèle avait 4 Go de RAM. Son successeur vient donc doubler la quantité de mémoire vive.

