Ça se précise un peu plus pour le nouveau design des différents iPhone 17, avec une image dévoilant l’arrière des quatre modèles. Il s’agit d’un rendu CAD, ceux qui sont utilisés dans les usines.

Nouveau design pour les iPhone 17

La fuite vient du leaker Majin Bu qui a eu de bonnes informations dans le passé, malgré quelques ratés. Mais ses dernières fuites ont été bonnes. Il a été l’un des premiers à annoncer que l’iPhone SE 4 se nommerait en réalité iPhone 16e. De plus, son rendu du jour est confirmé par quatre autres leakers, à savoir Fixed Focus Digital, Ice Universe et Digital Chat Station.

« L’apparence est essentiellement comme ça », a notamment indiqué Digital Chat Station. « Les rendus sont assez précis. Permettez-moi d’ajouter un peu plus de détails : les iPhone 17 Pro utiliseront très probablement une combinaison de matériaux – en particulier, une section en verre pour la zone du logo intégré dans un châssis métallique global », dit pour sa part Fixed Focus Digital, ce qui explique la zone rouge sur le rendu. Cela tombe bien, les rumeurs ont déjà fait savoir qu’Apple allait adopter un format mi-verre mi-aluminium.

L’iPhone 17 garderait globalement le design actuel de l’iPhone 16. Par contre, l’iPhone 17 Air aurait une barre horizontale pour venir loger le capteur photo d’un côté et le flash et le micro arrière de l’autre. Pour les iPhone 17 Pro et Pro Max, le bloc photo prend également toute la largeur avec toujours trois capteurs en forme de triangle. Là aussi, il y aurait les capteurs photo d’un côté et le LiDAR, le flash et le micro arrière de l’autre.

Apple a également testé une fonction de recharge sans fil inversée pour les iPhone 17 Pro, ce qui permettrait aux téléphones de fournir de l’énergie à d’autres appareils.

La présentation des iPhone 17 devrait logiquement intervenir en septembre. Les fuites autour du design se préciseront un peu plus au fil des mois.