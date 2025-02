Apple n’a pas encore annoncé le MacBook Air M4, mais il existe déjà un benchmark sur Geekbench. Il permet de découvrir les performances graphiques du nouvel ordinateur portable.

Premier benchmark pour le MacBook Air M4

Le MacBook Air M4 sur le benchmark a pour identifiant « Mac16,12 » et tourne sous macOS 15.2 avec comme numéro de build 24C2101. Cette même build avait été dévoilée en décembre après une gaffe d’Apple au niveau du code de macOS 15.2.

Le benchmark montre que le MacBook Air M4 obtient un score de 55 516 au niveau de Metal, ce qui correspond à la partie graphique. C’est plus que similaire au score obtenu par l’iPad Pro M4. De son côté, le MacBook Air M3 obtient un score Metal autour de 48 000 et 49 000. Et si l’on regarde du côté du MacBook Pro M4, les scores sont aux alentours de 57 000.

La différence entre les MacBook Air M4 et iPad Pro M4 d’un côté et le MacBook Pro M4 de l’autre peut s’expliquer par un élément. Le MacBook Air et l’iPad Pro n’ont pas de ventilateurs pour la gestion thermique, il est donc logique qu’il y ait peu ou pas de différence entre les performances graphiques des puces. À l’inverse, le MacBook Pro est équipé de ventilateurs.

Si l’on en croit les dernières informations en date, la présentation du MacBook Air M4 se fera dans le courant du mois de mars. Apple a commencé à préparer ses équipes de marketing, de vente et de distribution au lancement.

Il ne faut pas s’attendre à de grands changements pour le MacBook Air. Le nouveau Mac portable va avoir le droit à la puce M4 pour plus de puissance. Mais à part ça, il n’y aurait pas de différences significatives par rapport au modèle existant avec la puce M3. Le design ne devrait pas changer et on retrouvera toujours des écrans de 13 et 15 pouces.