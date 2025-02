Apple et le gouvernement indonésien ont trouvé un terrain d’entente pour lever l’interdiction sur la vente de l’iPhone 16 en Indonésie, mettant ainsi fin à un bras de fer de cinq mois. Cette décision survient après que la firme de Cupertino a accepté d’augmenter son investissement dans le pays à hauteur de 1 milliard de dollars.

Un accord entre Apple et l’Indonésie

L’accord devrait être signé dès cette semaine selon les informations de Bloomberg. Le ministère indonésien de l’Industrie, responsable de la mise en œuvre de l’interdiction, devrait également organiser une conférence de presse pour annoncer la levée de la restriction. Cela permettra à Apple de reprendre la vente de l’iPhone 16 en Indonésie dans les plus brefs délais.

Ce revirement fait suite à une série de tensions entamées en octobre dernier, lorsque l’Indonésie a refusé de délivrer une autorisation pour la vente de l’iPhone 16, invoquant un manquement d’Apple aux exigences locales de fabrication pour les smartphones. En réponse, Apple a promis d’investir un milliard de dollars dans le pays, une offre que le président indonésien Prabowo Subianto a demandé à ses ministres d’accepter. Toutefois, en janvier, le ministère de l’Industrie a une nouvelle fois repoussé cet accord, demandant des conditions plus favorables.

Un engagement en faveur de l’innovation locale

En plus de l’investissement financier, Apple s’engage également à former des Indonésiens dans le domaine de la recherche et du développement (R&D) pour favoriser la création de logiciels et de produits locaux. Cette initiative répond aux demandes du gouvernement indonésien, qui avait insisté pour que la société mette en place des installations de R&D dans le pays.

Cet accord marque un tournant pour l’Indonésie, qui espère ainsi renforcer son secteur technologique en attirant davantage d’investissements étrangers. Le pays a des ambitions de développement industriel et d’innovation, et la présence d’Apple y joue un rôle clé. Pour Apple, cet accord permet d’accéder à un marché de consommateurs en pleine croissance (plus de la moitié ont moins de 44 ans et sont à l’aise avec la technologie), essentiel alors que les ventes en Chine marquent le pas.

Ainsi, bien que le chemin ait été semé d’embûches, cet accord semble bénéficier à la fois à l’Indonésie, en matière de développement local, et à Apple, qui renforce sa présence sur un marché stratégique.