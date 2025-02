Quelle l’autonomie et quelle capacité de batterie de l’iPhone 16e ? Les premiers tests du smartphone d’Apple sont disponibles, il est ainsi possible d’obtenir les informations qu’Apple ne fournit pas obligatoirement.

Capacité de batterie en hausse de 11 %

La capacité de batterie de l’iPhone 16e est de 3 961 mAh. Voici le comparatif avec les autres modèles de la gamme :

iPhone 16e : 3 961 mAh

iPhone 16 : 3 561 mAh

iPhone 16 Plus : 4 674 mAh

iPhone 16 Pro : 3 582 mAh

iPhone 16 Pro Max : 4 685 mAh

Le gain par rapport à l’iPhone 16 est donc de 11 %. Apple assure que l’iPhone 16e est son téléphone de 6,1 pouces proposant la meilleure autonomie. C’est notamment possible grâce au nouveau modem C1 qui dispose de diverses optimisations.

L’autonomie de l’iPhone 16e

Justement, le YouTubeur Dave Lee (Dave2D) a fait un comparatif et l’iPhone 16e a tenu 12 heures et 54 minutes. C’est mieux que les 11 heures et 17 minutes de l’iPhone 16, 12 heures et 27 minutes de l’iPhone 16 Pro, 10 heures et 42 minutes de l’iPhone 15 et 10 heures et 54 minutes de l’iPhone 14. En revanche, l’iPhone 16 Pro Max reste le roi ici avec ses 13 heures et 41 minutes. Le test d’autonomie a consisté a chargé de manière continue le site de Reddit en mode Wi-Fi.

De son côté, Tom’s Guide a vu l’autonomie de l’iPhone 16e être de 12 heures et 41 minutes contre 12 heures et 43 minutes pour l’iPhone 16. Les meilleurs temps enregistrés sur les deux téléphones sont de 12 heures et 49 minutes pour l’iPhone 16e, et de 13 heures et 19 minutes pour l’iPhone 16. Ici, le site a utilisé un script qui simule la navigation sur le Web tout en étant connecté sur le réseau mobile et non le Wi-Fi.

CNET a aussi fait un test et dit avoir dû recharger l’iPhone 16e à trois reprises pendant les six jours de test. 30 minutes de charge permettent de passer de 0 % à 59 % avec un chargeur de 30 W. Lors du test pour le streaming vidéo, avec une batterie chargée à 100 %, l’iPhone 16e n’a pas perdu un seul pour cent au bout d’une heure. En comparaison, les iPhone 15 et 16 sont tombés à 97 %.