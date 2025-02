L’iPhone 16e est disponible à l’achat depuis aujourd’hui et nous avons maintenant le droit au premier démontage qui est réalisé par REWA Technology. C’est l’occasion de découvrir les entrailles du smartphone d’Apple.

La vidéo de démontage de l’iPhone 16e dévoile quelques éléments, comme le fait que la batterie a une capacité de 4 005 mAh (15,55 Wh). Une autre information avait circulé cette semaine, indiquant que la capacité était de 3 961 mAh, mais le démontage du jour permet de confirmer que c’est 4 005 mAh. Cela représente un gain de 12% par rapport à l’iPhone 16 qui a une batterie de 3 561 mAh (13,83 Wh).

En outre, nous avons le droit à un aperçu de la puce A18 et surtout de C1, qui est le premier modem 5G d’Apple. Le fabricant utilisait jusqu’à présent des modems de Qualcomm, mais ce n’est pas le cas ici. L’avantage est que la puce est mieux optimisée, ce qui permet d’avoir un gain au niveau de l’autonomie. Concernant la puce A18, la vidéo indique que sa réparation sera compliquée parce qu’elle plus difficile à retirer.

Le reste de la vidéo montre bien qu’il n’y a pas d’aimants pour MagSafe. On découvre par ailleurs que la batterie de l’iPhone 16e utilise un type d’adhésif qui peut être décollé avec un courant électrique basse tension provenant d’une batterie 9V, d’un chargeur USB-C ou d’une autre source d’alimentation. Cette modification a fait ses débuts sur les iPhone 16 et 16 Plus. On devrait aussi les retrouver sur les iPhone 17 Pro et Pro Max.