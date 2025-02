L’iPhone 16e inaugure une nouvelle étape pour Apple avec l’intégration de son premier modem 5G conçu en interne : le C1. Cette puce fait partie des nouveautés qui équipent le nouveau téléphone de la marque. Pour cette occasion, Apple a invité des journalistes et YouTubeurs, dont Andru Edwards, à l’Apple Park pour une visite afin de découvrir les coulisses des laboratoires de tests de la firme.

Le modem C1 se distingue par son efficacité énergétique selon Apple. Le constructeur affirme que son modem 5G est le plus performant jamais intégré dans un iPhone, notamment au niveau de l’autonomie. L’iPhone 16e offre ainsi la plus grande autonomie des iPhone de 6,1 pouces avec jusqu’à 26 heures de lecture vidéo. Cette performance se traduit directement par un avantage sur les modems concurrentiels, à savoir ceux de Qualcomm que l’on retrouve sur les autres iPhone.

Des tests poussés pour un modem C1 fiable

Les ingénieurs d’Apple ont passé plusieurs années à tester le C1 dans des conditions extrêmes, notamment à travers des chambres environnementales soumises à des températures sévères. Ces tests visent à garantir que le modem résistera aux conditions les plus difficiles. De plus, le C1 a été soumis à des tests de résistance physique et de connectivité en situations variées : du trafic dense dans un stade aux zones rurales reculées avec un signal faible.

Pour s’assurer de sa fiabilité mondiale, Apple a testé le C1 avec plus de 180 opérateurs répartis dans 55 pays. Bien que ce modem ne prenne pas encore en charge la 5G millimétrique (mmWave), les versions futures pourraient bien intégrer cette fonctionnalité, et un C2 est déjà en développement pour les modèles à venir.