En plus des annonces aujourd’hui du MacBook Air M4 et du Mac Studio M4 Max/M3 Ultra, Apple en a profité pour augmenter les prix de la RAM et du stockage pour l’ensemble des ses Mac. Il y a également eu une hausse tarifaire pour certaines configurations du Mac mini, du MacBook Pro et de l’iMac.

Hausse de prix pour la RAM et le stockage des Mac

Jusqu’à présent, Apple facturait 230 euros pour passer de 256 Go d’espace de stockage à 512 Go. Maintenant, l’option coûte 250 euros, soit 20 euros de plus. Le scénario est similaire pour passer de 512 Go à 1 To. Apple demande maintenant 500 euros contre 460 euros auparavant, soit une hausse de 40 euros.

Du côté de la RAM, Apple demandait 230 euros pour passer de 16 Go à 24 Go et 230 euros supplémentaires pour passer de 24 Go à 32 Go. Maintenant, le coût est de 250 euros, soit 20 euros de plus.

Ça ne s’arrête pas là, puisqu’il y a aussi eu des hausses de prix sur certaines configurations du MacBook Pro M4. Le modèle de base débute toujours à 1 899 euros pour sa version 14 pouces et 2 899 euros pour sa déclinaison 16 pouces. En revanche, les autres configurations sont maintenant un peu plus chères et prennent 100 euros.

Pour ce qui est du Mac mini M4, le modèle de base est toujours à 699 euros. Mais la variante avec 512 Go coûte maintenant 949 euros contre 929 euros auparavant. Si l’on prend aussi l’option avec 24 Go de RAM, le prix passe à 1 199 euros maintenant contre 1 159 euros auparavant. C’est la même chose pour la variante avec la puce M4 Pro.

Et pour finir, il y a le cas de l’iMac. Si l’on prend le modèle le plus haut de gamme et que l’on choisit 24 Go de RAM, le prix est maintenant de 2 249 euros alors qu’il était avant à 2 209 euros.

La seule note positive concerne le MacBook Air M4 : son prix a perdu 100 euros par rapport au modèle M3 (qu’Apple ne commercialise plus).