Apple a cessé la commercialisation des MacBook Air équipés des puces M2 et M3, désormais remplacé par le modèle avec la puce M4. Ce dernier, disponible en versions 13 et 15 pouces, marque une avancée dans les performances des ordinateurs portables de la marque. La décision de retirer les variantes M2 et M3 des boutiques en ligne d’Apple a été prise après la présentation du nouveau modèle.

Lancé en juillet 2022, le MacBook Air M2 et son successeur, le modèle M3, arrivé en mars 2024, laissent désormais place à la nouvelle variante M4. Si ces anciens modèles ne sont plus proposés en neuf, il est possible qu’ils restent disponibles dans la boutique refurb d’Apple dans les mois à venir. Pour rappel, la boutique refurb d’Apple propose des produits reconditionnés.

Apple n’a pas fourni de comparaison directe des performances entre le MacBook Air M4 et ses prédécesseurs. Toutefois, la société a précisé que la puce M4 offre des gains de performance, jusqu’à 20 % plus rapide que la M3 dans les tâches mono et multicœurs. Comparativement aux modèles Intel, la puce M4 permet d’obtenir des performances jusqu’à 23 fois plus rapides et jusqu’à deux fois plus rapides que l’ancien modèle M1.

Le nouveau MacBook Air M4 est désormais disponible en précommande sur l’Apple Store en ligne avec un premier prix de 1 199 euros. Ce sont 100 euros de moins que le modèle précédent. La commercialisation aura lieu le 12 mars.