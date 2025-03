Les iPhone 17 Air et iPhone 17 Pro Max auront exactement les mêmes dimensions, à part pour l’épaisseur si l’on en croit les informations du leaker Ice Universe. Celui-ci est surtout spécialisé dans les fuites de Samsung, mais il a également déjà eu de bonnes informations concernant les iPhone et Apple en général.

Aussi bien l’iPhone 17 Air que l’iPhone 17 Pro Max feraient 163 mm en hauteur, 77,6 mm en largeur, auraient un écran de 6,9 pouces et des bordures de 1,5 mm autour de l’écran. La seule différence serait donc l’épaisseur avec 5,55 mm pour l’iPhone 17 Air et 8,725 mm pour l’iPhone 17 Pro Max. En comparaison, l’iPhone 16 Pro Max a une épaisseur de 8,25 mm. Son successeur serait donc 6 % plus épais. Cela s’expliquerait par une plus grosse batterie.

« La seule différence est l’épaisseur », assure le leaker Ice Universe concernant les iPhone 17 Air et iPhone 17 Pro Max. Pour le coup, c’est en contraste avec de précédentes informations pour ce qui concerne la taille de l’écran. L’analyste Ross Young, spécialisé dans les écrans, avait évoqué en mai 2024 une taille de 6,55 pouces. De son côté, le leaker Jon Prosser a récemment parlé d’un format de 6,7 pouces.

Il est possible qu’Apple ait effectué des tests avec des prototypes de différentes tailles, ce qui explique les écrans de 6,55, 6,7 et 6,9 pouces évoqués par différents leakers. Il faut donc prendre l’information du jour avec des pincettes pour le moment.