Il y aura iOS 19 sur iPhone, macOS 16 sur Mac et visionOS 3 sur Apple Vision Pro. Si l’on en croit une indiscrétion de Mark Gurman de Bloomberg, visionOS 3 sera une mise à jour avec plusieurs nouveautés au programme, mais il n’y a pas plus de détails pour l’instant.

visionOS 2.4, qui est actuellement disponible en bêta, est déjà une mise à jour intéressante pour les propriétaires d’un Apple Vision Pro. Cette version ajoute le support d’Apple Intelligence, propose une nouvelle application Galerie spatiale et d’autres éléments. La version finale sera disponible au début du mois d’avril. Ce sera la même chose pour iOS 18.4, macOS 15.4, watchOS 11.4 et tvOS 18.4.

Qu’en est-il d’un nouveau casque Apple Vision Pro ? Le modèle actuel dispose de la puce M2 et des rumeurs ont fait état d’une nouvelle déclinaison avec la puce M5 pour la fin 2025. Mais si l’on en croit Gurman, Apple ne prévoit pas de nouveau casque pour cette année. Il faudra donc attendre 2026 au minimum.

Il sera intéressant de voir quelle sera la stratégie d’Apple pour son futur produit. Le modèle actuel coûte 3 999 euros et ne connaît pas du tout un succès commercial. Quelques fuites ici et là ont suggéré qu’Apple réfléchit sérieusement à une version plus abordable de son Vision Pro. Mais qui dit version plus abordable dit des composants moins haut de gamme.