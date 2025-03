Écouter les musiques d’Apple Music Classical depuis un navigateur Web est désormais possible. En effet, Apple annonce la disponibilité d’un lecteur dédié.

Une version Web pour Apple Music Classical

Pour écouter Apple Music Classical depuis le Web, ouvrez votre navigateur et rendez-vous à l’adresse classical.music.apple.com. Une fois que c’est fait, il vous suffit de vous connecter avec votre compte et vous pourrez lancer la lecture des musiques.

Afin de célébrer le lancement, le nouvel enregistrement de Franz Welser-Möst et de l’Orchestre de Cleveland de la Symphonie No. II de Julius Eastman et de la Symphonie No. II de Tchaïkovski sera disponible en exclusivité sur Apple Music Classical pendant les six prochaines semaines.

Toujours pas d’application pour Mac

Apple Music Classical a fait ses débuts en mars 2023. À cette période, le service de streaming était uniquement disponible sur iPhone avec une application dédiée que l’on peut télécharger sur l’App Store. La plateforme est ensuite arrivée sur iPad, sur Android et a également ajouté le support de CarPlay pour les voitures. Étonnamment, il n’y a toujours pas d’application Mac. Mais ceux qui ont un Mac ont maintenant une alternative avec la version Web.

Apple Music Classical nécessite un abonnement à Apple Music. Il faut donc payer 10,99€/mois pour une personne, 16,99€/mois pour une famille (six personnes) ou 5,99€/mois pour un étudiant.

