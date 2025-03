Apple a officialisé aujourd’hui la WWDC 2025, annonçant que sa conférence aura lieu du 9 au 13 juin. La société a également partagé un logo et celui-ci suggère peut-être la nouvelle interface d’iOS 19.

Les rumeurs s’accordent à dire qu’iOS 19 sur iPhone et iPad, et macOS 16 sur Mac vont changer d’interface pour s’inspirer plus ou moins de visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro. Le nouveau design devrait inclure des boutons et des menus plus translucides. Le « 25 » du logo de la WWDC 2025 de cette année a également un aspect subtil de visionOS.

Il faut savoir qu’Apple cache parfois des petits indices sur les logos de ses WWDC. Les indices deviennent évidents une fois que les nouveaux systèmes d’exploitation sont annoncés parce que nous avons tous les détails. Mais pour le moment, il s’agit plus d’hypothèses qu’autre chose.

Toujours au sujet d’iOS 19, une autre fuite a indiqué que l’application Appareil photo d’Apple devrait changer d’interface. D’ailleurs, le rendu ci-dessous serait basé sur la mise à jour logicielle pour iPhone.

La WWDC 2025 se tiendra sur une semaine, mais le jour le plus important sera le 9 juin. En effet, Apple organisera une keynote à cette date pour dévoiler iOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19 et visionOS 3. On peut également se douter qu’il y aura des nouveautés pour l’intelligence artificielle avec Apple Intelligence.