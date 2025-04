Cette fois-ci, c’est la bonne. Apple propose le firmware 7E101 comme mise à jour pour les AirPods Max avec le support de l’audio sans perte (lossless) et de la très faible latence.

La mise à jour avait été proposée pour la première fois il y a peu sous le firmware 7E99. Le problème est qu’Apple a fait une gaffe, au point que personne n’a pu la télécharger. Aujourd’hui, ce problème est corrigé avec le firmware 7E101 et il est possible de profiter des nouveautés.

Audio sans perte et faible latence pour les AirPods Max

Apple a déjà présenté les nouveautés qui sont uniquement disponibles avec la variante USB-C du casque AirPods Max. L’audio sans perte en 24 bits/48 kHz est maintenant disponible, préservant l’intégrité des enregistrements originaux et permettant aux utilisateurs de découvrir la musique telle que l’artiste l’a créée en studio. L’audio lossless s’étend également à l’audio spatial personnalisé pour offrir une expérience plus précise sur le plan sonore, non compressée et immersive. De plus, Apple Music compte plus de 100 millions de chansons en audio sans perte.

Il est nécessaire de passer en mode filaire avec un câble USB-C pour profiter de cette nouveauté. Il en va de même pour la très faible latence. Selon Apple, les joueurs et les streamers peuvent bénéficier d’un son à très faible latence, qui réduit considérablement le temps de latence et est comparable à celui des haut-parleurs intégrés en natif sur Mac, iPad et iPhone.

Apple précise sur son site qu’il est nécessaire son iPhone sous iOS 18.4, iPad sous iPadOS 18.4 ou Mac sous macOS 15.4 pour pouvoir télécharger la mise à jour du firmware des AirPods Max.