Apple rend disponible au téléchargement « Apple Immersive Video Utility », une nouvelle application gratuite sur l’App Store. Elle permet de gérer les vidéos immersives sur Mac et Apple Vision Pro.

Les vidéos immersives sont disponibles sur l’Apple Vision Pro. Ce sont des vidéos 3D enregistrées en 8K avec un champ de vision de 180 degrés et de l’audio spatial. Apple a déjà proposé plusieurs contenus, dont un venant de The Weeknd et un autre venant de Metallica.

Voici comment Apple présente son application :

Apple Immersive Video Utility pour macOS vous permet d’importer, d’organiser, d’empaqueter et de visionner des vidéos Apple immersives sur votre Mac. Associé à Apple Immersive Video Utility pour visionOS, vous pouvez connecter et visionner des vidéos Apple immersives sur l’Apple Vision Pro. Importation et gestion de fichiers vidéo immersifs Créez des playlists pour trier, organiser et rechercher les vidéos Apple immersives de votre bibliothèque. Partagez vos vidéos immersives Apple Partagez vos vidéos immersives avec les utilisateurs du Vision Pro grâce à des types de fichiers simples à télécharger et à importer. Inspection et modification des métadonnées Analysez les métadonnées dynamiques et statiques des fichiers de vidéos immersives. Modifiez, échangez ou manipulez le contenu du paquet pour répondre à vos besoins de post-production. Streaming vers l’Apple Vision Pro Connectez un ou plusieurs appareils Vision Pro pour diffuser vos playlists. Pour les groupes plus importants, utilisez la lecture synchronisée pour gérer les sessions de visionnage sur plusieurs appareils.

Apple Immersive Video Utility est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour l’Apple Vision Pro et le Mac. Apple précise que son application est uniquement disponible en anglais au lancement.