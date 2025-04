Il fallait s’y attendre. Suite à la décision de la Commission européenne d’infliger à Apple une amende de 500 millions d’euros pour non respect des règles du DMA (Digital Market Act), la firme de Cupertino a décidé de lancer une procédure d’appel. Un communiqué officiel a été envoyé par mail à certains organes de presse : « Les annonces d’aujourd’hui sont un nouvel exemple de la manière dont la Commission européenne cible injustement Apple à travers une série de décisions néfastes pour la vie privée et la sécurité de nos utilisateurs, nuisibles à nos produits, et qui nous obligent à offrir notre technologie gratuitement. »

Le communiqué d’Apple suit de peu une annonce similaire de Meta, la firme dirigée par Mark Zuckerberg ayant écopé d’une amende de 200 millions d’euros, là encore pour des infractions aux règles du DMA. Tous les détails de la décision de la Commission sont à lire dans cet article. A noter que la Maison Blanche a vivement critiqué ces deux amendes (pourtant très loin de la limite des 10% du chiffre d’affaires global), parlant même à ce sujet d’« extorsion de fonds ». Ce discours virulent n’est pas une nouveauté, Donald Trump en personne ayant déclaré à plusieurs reprises que les règles européennes n’étaient là que pour soutirer de l’argent des géants technologiques américains.