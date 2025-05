L’adoption du protocole RCS (successeur du SMS) par Apple sur l’iPhone a marqué une étape majeure dans l’évolution de la messagerie mobile. Désormais, Google annonce qu’aux États-Unis, plus d’un milliard de messages RCS sont envoyés chaque jour.

Un succès pour les messages RCS

Avant même qu’Apple n’intègre le RCS, ce protocole gagnait déjà du terrain sur Android. En novembre 2023, Google révélait que son application Messages, principale porte d’entrée pour le RCS sur Android, comptait plus d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels. Avec l’arrivée du RCS sur iPhone en 2024, l’utilisation a explosé.

Voici ce qu’indique Google :

Ces dernières années, nous nous sommes attachés à améliorer la façon dont les gens se connectent, quel que soit leur téléphone. C’est pourquoi nous avons contribué à faire du RCS la norme de messagerie pour Android et iOS. Aujourd’hui, rien qu’aux États-Unis, plus d’un milliard de messages RCS sont envoyés chaque jour (sur la base d’une moyenne des 28 derniers jours). Cela signifie qu’un plus grand nombre de personnes ont pu envoyer des photos et des vidéos de haute qualité, et ajouter quelqu’un à la discussion de groupe, sans qu’elle ne s’interrompe.

Avec le RCS, on retrouve les accusés de réception, l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi, les réactions aux messages avec des emojis ou encore les messages audio. Il n’y a cependant pas encore de support pour le chiffrement des conversations contrairement à iMessage. Mais cela viendra plus tard.

En France, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile supportent le RCS. La difficulté maintenant concerne certains MVNO, comme La Poste Mobile, Réglo Mobile et d’autres. Ils ne proposent pas encore le support du RCS sur iPhone. Vous aurez toujours les conversations SMS avec ces personnes. Mais pour les autres, ce sera du RCS (ou iMessage si elles ont un iPhone).