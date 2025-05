Apple travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour son casque Vision Pro, permettant aux utilisateurs de faire défiler les interfaces des applications avec leurs yeux. Cette nouveauté, qui sera dans la mise à jour visionOS 3 selon Bloomberg, vise à enrichir l’expérience utilisateur avec une interface inédite, renforçant l’attrait de ce casque de réalité mixte.

Le casque permet déjà de naviguer en fixant des éléments à l’écran et en les sélectionnant par un pincement des doigts. Avec le défilement par le regard de visionOS 3, Apple pousse plus loin l’exploitation de la technologie de suivi oculaire embarquée. L’entreprise prévoit de dévoiler ce nouveau système lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2025 le 9 juin. Il y aura également iOS 19, macOS 16, watchOS 12 et tvOS 19.

Une fonctionnalité au service des applications

La fonctionnalité de défilement par les yeux sera disponible dans toutes les applications natives du Vision Pro, un appareil vendu à partir de 3 999 euros. Apple prépare également un kit pour permettre aux développeurs d’intégrer cette technologie dans leurs propres applications. Malgré des ventes mitigées, la marque continue d’enrichir son casque avec de nouvelles options. Objectif : mettre en avant les capacités uniques du Vision Pro et améliorer l’expérience pour ses utilisateurs.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple explore le suivi oculaire. L’an dernier, l’entreprise a proposé une fonction similaire sur iPhone et iPad, utilisant la caméra frontale. Destinée principalement aux personnes en situation de handicap, elle permet de contrôler un pointeur à l’écran, mais ne prend pas en charge le défilement des applications. Avec cette avancée sur le Vision Pro, Apple semble vouloir redéfinir l’interaction avec ses appareils, en misant sur une navigation plus intuitive et immersive.