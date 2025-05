L’émission The Price Is Right (Le Juste Prix aux États-Unis) a fait deviner les prix de plusieurs produits, dont celui de l’Apple Vision Pro. Et il se trouve que les candidats ont été très loin du compte.

Il y avait quatre candidats avec chacun une estimation. On retrouve 1 000 dollars, 750 dollars, 1 001 dollars et 1 270 dollars. La « meilleure » estimation a été la dernière, mais elle reste très loin du compte. Aux États-Unis, le prix de l’Apple Vision Pro est de 3 499 dollars. En France, il faut débourser 3 999 euros.

This is what happens when the Vision Pro shows up on The Price Is Right. pic.twitter.com/VLvUSITmhx

— Justin Ryan ᯅ (@justinryanio) May 14, 2025