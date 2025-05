Sous la pression de la Commission européenne, Apple a dû ouvrir l’accès à la puce NFC de ses iPhone à la concurrence, une décision qui bouscule le paysage des paiements mobiles. En Allemagne, plusieurs banques saisissent cette opportunité pour se détourner d’Apple Pay.

Une alternative à Apple Pay en Allemagne

Deux grandes coopératives bancaires allemandes, Raiffeisenbanken et Volksbanken, prévoient de remplacer Apple Pay par leur propre système de paiement mobile. Dès le 5 septembre, Volksbanken proposera une solution maison, intégrée directement aux iPhone, qui viendra concurrencer l’application Cartes d’Apple. L’Association nationale des banques coopératives allemandes (BVR) a annoncé sur LinkedIn que des tests internes avaient été concluants, confirmant la viabilité de cette alternative.

Pour l’instant, ce changement concerne uniquement la girocard, une carte de paiement très répandue en Allemagne, avec environ 100 millions d’exemplaires en circulation. « Les cartes de débit et de crédit sont encore en cours d’évaluation par nos soins », a indiqué un porte-parole de la BVR à Mac & i. Les clients pourront toutefois continuer à utiliser leurs cartes Mastercard via Apple Pay, ce qui limite l’impact immédiat de cette transition.

Un fonctionnement similaire, mais des limites

Le nouveau système des banques allemandes s’aligne sur une expérience utilisateur proche de celle d’Apple Pay. Pour activer le paiement, un double appui sur le bouton latéral de l’iPhone et un rapprochement du smartphone d’un terminal de paiement, suivi d’une validation, suffira. Cependant, une différence notable persiste : contrairement à Apple Pay, cette solution ne sera pas compatible avec l’Apple Watch. L’accord entre Apple et la Commission européenne se limite en effet à la puce NFC des iPhone.

Cette ouverture du NFC n’est pas une nouveauté pour les utilisateurs d’Android, où des systèmes tiers coexistent déjà. En Europe, quelques groupes ont déjà franchi le pas concernant le fait de concurrencer Apple Pay. En Norvège, Vipps a été le premier à proposer une alternative dès fin 2024, suivi récemment par PayPal en Allemagne.

Si Volksbanken et Raiffeisenbanken font figure de précurseurs, le mouvement reste limité pour l’instant. La majorité des banques européennes continuent d’utiliser Apple Pay et l’adoption de systèmes propriétaires reste marginale. Cette évolution, amorcée il y a près d’un an par la BVR, pourrait toutefois inspirer d’autres banques à explorer des solutions indépendantes, surtout dans un contexte où la réglementation européenne pousse à plus de concurrence.