Apple a mis en ligne une nouvelle publicité qui concerne Apple Arcade. On retrouve plusieurs personnages de célèbres franchises de jeux, dont Sonic et Pac-Man.

Une pub pour Apple Arcade

Dans la publicité, une famille se rend à la gare et se dépêche pour ne pas rater le train. Plusieurs personnages de jeux sont à leurs côtés pendant ce moment, dont Sonic, Knuckles, Pac-Man, Bob l’Éponge, Patrick, Hello Kitty, les Tortues Ninja, les cochons d’Angry Birds et plus encore.

La famille arrive finalement à monter à temps dans le train, tout comme les personnages de jeux qui les accompagnent. « Prenez des centaines de jeux avec vous », indique le slogan de la publicité. Une fois installés dans le train, les membres de la famille prennent leurs iPhone et jouent à différents jeux grâce à Apple Arcade.

Apple Arcade donne accès à de nombreux jeux qui n’ont pas de publicité ni d’achat intégré. L’abonnement est au prix de 6,99 €/mois, tout en sachant que le premier mois est offert en tant que période d’essai. Apple ajoute chaque mois de nouveaux jeux. Ceux du mois de juin sont à retrouver sur cet article et ceux de juillet sur cet article.

Pour rappel, iOS 26 intègre une nouvelle application qui a pour nom Jeux (Games). Apple Arcade fait partie des contenus disponibles dans cette application qui a pour vocation de tout centraliser en ce qui concerne le gaming.