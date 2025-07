Apple travaille sur une version plus abordable et légère de son casque Vision Pro avec une arrivée pour 2027, portant le nom de code N100, selon Bloomberg. Cette information confirme une fuite de l’analyste Ming-Chi Kuo qui évoquait aussi un lancement dans deux ans.

Un Apple Vision Pro plus accessible en 2027

Le N100, qui a pour surnom officieux « Apple Vision Air », vise à répondre aux deux principales critiques du Vision Pro : son poids qui dérange et son prix élevé de 3 999 euros. Bien que le design ne soit pas encore finalisé, Apple prévoirait d’utiliser des matériaux moins coûteux, comme du plastique pour le boîtier, et de réduire le nombre de capteurs. Le système EyeSight, qui affiche les yeux de l’utilisateur sur l’écran, pourrait également être supprimé pour minimiser les coûts. Le développement s’achèverait en 2026, avec un lancement prévu en 2027.

Ce modèle ambitionne de rendre la réalité mixte plus accessible, tout en maintenant une expérience de qualité. Cette stratégie pourrait élargir l’audience du Vision Pro, qui n’a vendu que quelques centaines de milliers d’unités depuis son lancement en février 2024.

En attendant, Apple prépare une mise à niveau du Vision Pro pour fin 2025. Ce modèle intègrerait le processeur M4, plus performant que le M2 présent dans le casque existant, et une sangle repensée pour améliorer le confort, répondant aux plaintes sur le poids. Cette version servira de solution transitoire pour maintenir la présence d’Apple sur le marché des casques de réalité mixte. Parallèlement, visionOS 26, actuellement en bêta, apportera de nouvelles fonctionnalités, comme des widgets virtuels et un défilement par suivi oculaire.