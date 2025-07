Bonne nouvelle pour ceux qui comptent acheter l’iPhone 17 standard : le smartphone embarquerait la puce A19, à savoir la dernière en date, et non l’A18.

Une puce A19 pour l’iPhone 17 standard

Il y a quelques mois, l’analyste Jeff Pu annonçait que l’iPhone 17 aurait la puce A18 et 8 Go de RAM, soit la même chose que l’iPhone 16. Ainsi, le nouveau smartphone serait autant puissant que son prédécesseur, sans amélioration particulière. Mais aujourd’hui, l’analyste dit que ce sera finalement la puce A19.

Parmi les autres modèles de la gamme, il y a les iPhone 17 Pro et Pro Max qui auront la puce A19 Pro encore plus puissante. Et qu’en est-il de l’iPhone 17 Air ? Tout le monde n’est pas d’accord. Ici, Jeff Pu dit que le smartphone très fin d’Apple aura la puce A19. Mais il y a quelques jours, le leaker Fixed Focus Digital a assuré que le téléphone aura la puce A19 Pro, sauf qu’elle sera bridée. En effet, elle aurait cinq cœurs au niveau de la partie graphique (GPU) contre six sur les iPhone 17 Pro et Pro Max.

Des clarifications sont donc nécessaires pour l’iPhone 17 Air. En revanche, il semble maintenant clair que l’iPhone 17 standard aura la puce A19 et les deux iPhone 17 Pro auront la puce A19 Pro.