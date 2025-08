Apple lancera son premier iPhone pliable en 2026. Mais avant cela, il y a les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 de Samsung qui sont disponibles depuis peu et le succès est au rendez-vous selon le constructeur.

Un succès pour les pliables de Samsung

Plusieurs indices avaient déjà montré que la demande était bien au rendez-vous pour les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 par rapport aux générations précédentes. Cela se confirme aujourd’hui, avec Samsung qui affirme que les deux smartphones pliables ont fait l’objet d’une « demande sans précédent de la part des consommateurs » depuis leur lancement, les deux appareils ayant enregistré une augmentation de 25 % du nombre total de précommandes, avec un bond de 60 % des précommandes auprès des opérateurs américains. Samsung attribue cette augmentation en partie aux acheteurs dans les boutiques physiques qui « profitent de l’occasion pour mettre la main sur les appareils », les designs fins et légers et les améliorations des capteurs photo étant les principaux points d’intérêt.

Samsung ajoute que le Galaxy Z Fold 7, en particulier, constitue une amélioration majeure. Ce modèle enregistre une augmentation de 50 % de la demande par rapport au Galaxy Z Fold 6 lancé l’an dernier.

Drew Blackard, vice-président de la gestion des produits mobiles chez Samsung aux États-Unis, déclare :

Maintenant que nous en sommes à la septième génération, nous avons pris en compte les commentaires des consommateurs année après année et nous sommes parvenus à une expérience qu’aucun autre appareil ne peut offrir. Lorsque les gens prennent en main un appareil de la gamme Z, ils en deviennent accros. Et aujourd’hui, tout cela se concrétise par des chiffres record.

C’est encourageant pour l’iPhone pliable d’Apple

Tout cela est naturellement encourageant pour Apple et son futur iPhone pliable. La demande est de plus en plus importante. Malgré tout, il est bon de noter que les smartphones pliables restent chers. Pour le Galaxy Z Fold 7 par exemple, le prix officiel chez Samsung est de 2 102 euros. Ce n’est clairement pas pour tout le monde.

Les rumeurs disent que l’iPhone pliable devrait avoir un prix autour de 2 000 dollars.