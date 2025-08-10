Les iPhone 17 devraient coûter plus chers que les iPhone 16, en partie en raison des droits de douane imposés sur les importations, selon les dires de l’analyste Jeff Pu. Le changement de tarification serait au moins une réalité aux États-Unis, mais elle pourrait aussi l’être en France et ailleurs.

Des iPhone 17 encore plus chers

Jeff Pu attribue cette potentielle augmentation des prix aux taxes imposées par les États-Unis sur les produits assemblés dans certains pays. Actuellement, Apple paie une taxe de 20 % sur les iPhone importés de Chine, mais aucune sur ceux provenant d’Inde. Cependant, les politiques tarifaires de l’administration Trump, qui changeant beaucoup, pourraient modifier ce paysage. Lors d’un récent appel qui a suivi la publication des résultats financiers, Tim Cook, patron d’Apple, a révélé que la majorité des iPhone vendus aux États-Unis sont désormais importés d’Inde, signe d’un virage stratégique dans la production.

Ce n’est pas la première fois que les rumeurs évoquent une hausse de prix pour les iPhone 17. Les analystes parlent d’une hausse de 50 à 100 dollars pour les iPhone 17 par rapport aux iPhone 16. Pour « justifier » cette augmentation, Apple pourrait ajuster son offre, par exemple en augmentant la capacité de stockage de l’iPhone 17 Pro de 128 Go à 256 Go, alignant ainsi ce modèle sur le Pro Max, qui débute déjà à 256 Go. Cette stratégie permettrait de présenter la hausse comme une amélioration de valeur plutôt qu’un simple coût supplémentaire.

Depuis le lancement de l’iPhone X en 2017, Apple a maintenu le prix de départ du modèle Pro à 999 dollars aux États-Unis, malgré des rumeurs annuelles d’augmentation. En Europe, il y a malheureusement eu des hausses.