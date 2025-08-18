Jeff Williams, le directeur des opérations et numéro dans la hiérarchie d’Apple, ne sera pas le seul dirigeant à quitter l’entreprise. Selon Mark Gurman de Bloomberg, d’autres départs vont avoir lieu.

Des départs à venir chez Apple

Il y a eu des discussions explicites au sein d’Apple concernant de nouveaux départs au plus haut niveau. « J’ai entendu dire de manière assez explicite que d’autres départs sont prévus parmi les plus hauts dirigeants d’Apple. Je m’attends donc à au moins un autre départ important l’année prochaine, voire plus tôt », indique Gurman. Après le départ annoncé de Jeff Williams, ces spéculations attisent la curiosité sur le prochain cadre à quitter l’entreprise.

Tim Cook, qui approche de ses 14 ans à la tête d’Apple, ne montre aucun signe de retraite imminente. Phil Schiller, en tant qu’Apple Fellow, occupe un rôle plus symbolique, rendant son départ moins probable. Eddy Cue et Greg Joswiak, proches en âge, semblent également déterminés à rester.

Parmi les cadres, John Giannandrea, vice-président de l’apprentissage automatique et de la stratégie IA, apparaît comme un potentiel candidat pour un départ d’ici fin 2026. Recruté chez Google en 2018, John Giannandrea a été chargé de renforcer l’IA d’Apple, notamment Siri. Cependant, les retards dans le développement d’Apple Intelligence et les critiques sur la compétitivité de Siri face à des assistants comme ChatGPT ou Gemini de Google fragilisent sa position.

L’erreur de calcul d’Apple sur l’importance de l’IA ces dernières années pourrait peser sur son avenir au sein de l’entreprise. Il se murmure que Tim Cook, le patron d’Apple, a perdu confiance en John Giannandrea pour le développement de produits IA, confiant la direction de Siri à Mike Rockwell, créateur du Vision Pro.