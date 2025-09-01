À l’approche de la keynote d’Apple du 9 septembre, un sondage révèle un engouement notable pour les iPhone 17. Près de sept utilisateurs d’iPhone sur dix (68 %) aux États-Unis comptent acheter l’un des iPhone 17, selon un sondage mené par SellCell.

Concept iPhone 17 Pro

Une popularité pour les iPhone 17

SellCell, plateforme de comparaison de prix de smartphones, a interrogé plus de 2 000 utilisateurs d’iPhone aux États-Unis en août. Les résultats montrent que 68,3 % d’entre eux prévoient d’acheter un iPhone 17 dès sa sortie, contre 61,9 % pour l’iPhone 16 en 2024. Les iPhone 17 Pro et Pro Max dominent les intentions d’achat avec 38,1 % des préférences, suivis par l’iPhone 17 standard (16,7 %) et le nouvel iPhone 17 Air au design ultra-fin, qui séduit 13,5 % des sondés. Seuls 3,3 % attendent un hypothétique iPhone pliable, que Apple n’a pas encore annoncé et qui n’arrivera pas avant 2026.

L’autonomie arrive en tête des raisons de mise à niveau, citée par 53 % des répondants. Viennent ensuite les nouveaux designs et fonctionnalités (36,2 %), les améliorations au niveau de l’écran (34,3 %), les progrès pour ce qui concerne les caméras (28,1 %) et les amélioration en intelligence artificielle et logiciels (7,1 %).

Cependant, le prix constitue le principal obstacle, avec 68,9 % des utilisateurs le mentionnant comme raison de ne pas passer à la nouvelle gamme. La satisfaction avec leur iPhone actuel motive 71,7 % des utilisateurs à rester sur leur modèle. D’autres freins incluent l’intérêt pour les smartphones pliables (7,5 %), l’inconfort avec l’eSIM (6,6 %) ou l’envie de passer à Android (5,3 %).

Une fidélité à Apple et un attrait des smartphones pliables

Malgré une satisfaction élevée (72,9 % se disent plus satisfaits de leur iPhone qu’auparavant), 27,1 % estiment qu’Apple a perdu de son avance face à ses concurrents. La menace des smartphones pliables de Samsung et Google se précise : si Apple ne propose pas d’iPhone pliable d’ici 2026, 20,1 % des sondés envisagent de passer à Samsung et 10,2 % à Google. Cela dit, 69,6 % affirment rester fidèles à Apple, quelles que soient les alternatives.

Sur la question du design, 47,5 % des utilisateurs accepteraient une autonomie réduite pour un iPhone plus fin, tandis que 29,7 % rejettent l’idée d’un modèle ultra-fin. Concernant l’intelligence artificielle, 44 % considèrent Apple Intelligence comme une fonctionnalité très importante et 44 % placent Apple en tête dans ce domaine, contre 6,6 % pour Samsung et Google. Enfin, une hausse significative des prix pousserait 36,8 % des utilisateurs à reporter leur achat et 29,2 % à évaluer selon l’ampleur de l’augmentation. Seuls 34 % achèteraient sans hésiter.