À l’approche de la keynote d’Apple du 9 septembre, un sondage révèle un engouement notable pour les iPhone 17. Près de sept utilisateurs d’iPhone sur dix (68 %) aux États-Unis comptent acheter l’un des iPhone 17, selon un sondage mené par SellCell.

Une popularité pour les iPhone 17

SellCell, plateforme de comparaison de prix de smartphones, a interrogé plus de 2 000 utilisateurs d’iPhone aux États-Unis en août. Les résultats montrent que 68,3 % d’entre eux prévoient d’acheter un iPhone 17 dès sa sortie, contre 61,9 % pour l’iPhone 16 en 2024. Les iPhone 17 Pro et Pro Max dominent les intentions d’achat avec 38,1 % des préférences, suivis par l’iPhone 17 standard (16,7 %) et le nouvel iPhone 17 Air au design ultra-fin, qui séduit 13,5 % des sondés. Seuls 3,3 % attendent un hypothétique iPhone pliable, que Apple n’a pas encore annoncé et qui n’arrivera pas avant 2026.

L’autonomie arrive en tête des raisons de mise à niveau, citée par 53 % des répondants. Viennent ensuite les nouveaux designs et fonctionnalités (36,2 %), les améliorations au niveau de l’écran (34,3 %), les progrès pour ce qui concerne les caméras (28,1 %) et les amélioration en intelligence artificielle et logiciels (7,1 %).

Cependant, le prix constitue le principal obstacle, avec 68,9 % des utilisateurs le mentionnant comme raison de ne pas passer à la nouvelle gamme. La satisfaction avec leur iPhone actuel motive 71,7 % des utilisateurs à rester sur leur modèle. D’autres freins incluent l’intérêt pour les smartphones pliables (7,5 %), l’inconfort avec l’eSIM (6,6 %) ou l’envie de passer à Android (5,3 %).

Une fidélité à Apple et un attrait des smartphones pliables

Malgré une satisfaction élevée (72,9 % se disent plus satisfaits de leur iPhone qu’auparavant), 27,1 % estiment qu’Apple a perdu de son avance face à ses concurrents. La menace des smartphones pliables de Samsung et Google se précise : si Apple ne propose pas d’iPhone pliable d’ici 2026, 20,1 % des sondés envisagent de passer à Samsung et 10,2 % à Google. Cela dit, 69,6 % affirment rester fidèles à Apple, quelles que soient les alternatives.

Sur la question du design, 47,5 % des utilisateurs accepteraient une autonomie réduite pour un iPhone plus fin, tandis que 29,7 % rejettent l’idée d’un modèle ultra-fin. Concernant l’intelligence artificielle, 44 % considèrent Apple Intelligence comme une fonctionnalité très importante et 44 % placent Apple en tête dans ce domaine, contre 6,6 % pour Samsung et Google. Enfin, une hausse significative des prix pousserait 36,8 % des utilisateurs à reporter leur achat et 29,2 % à évaluer selon l’ampleur de l’augmentation. Seuls 34 % achèteraient sans hésiter.