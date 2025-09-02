Après les photos, place à une vidéo montrant la coque transparente d’Apple pour l’iPhone 17 Pro. Et comme nous l’indiquions hier, elle n’est pas si transparente que cela par rapport aux années précédentes.

Une vidéo de la coque transparente pour l’iPhone 17 Pro

L’élément le plus notable est une bonne partie du dos où il y a une surface blanche. Il s’agirait de la zone magnétique pour MagSafe qui s’étendrait. Cette surface blanche aurait un logo Apple repositionné pour un meilleur équilibre visuel. Ce changement rompt avec la transparence intégrale des années précédentes.

You’ve probably already seen the new iPhone 17 clear case, but here’s another look at it. Would you prefer an all-clear version? pic.twitter.com/jsCPankDkx — Sonny Dickson (@SonnyDickson) September 1, 2025

La fuite d’hier a précisé qu’Apple proposerait deux versions au lancement de l’iPhone 17, avec une troisième potentiellement prévue plus tard. Il faut s’attendre à des découpes latérales en bas de la coque qui permettront de fixer la sangle Crossbody Strap ou d’autres lanières, rendant l’accessoire idéal pour une utilisation en déplacement.

Aussi, Apple aurait testé des variantes teintées de cette coque. A priori elles ne seront pas disponibles au lancement. Mais ces éditions colorées pourraient apparaître comme des options saisonnières ou limitées à l’avenir.

Apple annoncera ses iPhone 17 et les accessoires qui vont avec le 9 septembre prochain à l’occasion d’une keynote. Ce rendez-vous sera également l’occasion de découvrir les Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et les AirPods Pro 3.