Le président américain Donald Trump a haussé le ton, menaçant de lancer une enquête commerciale pour contrer ce qu’il considère comme des amendes discriminatoires imposées par l’Union européenne aux géants technologiques américains, notamment Apple et Google.

Une réponse musclée aux amendes européennes

Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a dénoncé les sanctions européennes, affirmant qu’elles nuisent à « l’ingéniosité américaine brillante et sans précédent ». « Nous ne pouvons pas laisser cela se produire, et si cela continue, je serai forcé d’initier une procédure en vertu de l’article Section 301 pour annuler les pénalités injustes imposées à ces entreprises américaines qui paient des impôts », a-t-il écrit. Cette menace fait référence à une amende de 2,95 milliards d’euros infligée aujourd’hui à Google par l’UE dans une affaire antitrust liée à ses pratiques publicitaires.

Donald Trump a également évoqué une sanction contre Apple, qu’il chiffre à 16,5 milliards de dollars, bien que ce montant semble inclure une décision de justice irlandaise de 2024 obligeant le fabricant d’iPhone à rembourser plus de 13 milliards d’euros d’arriérés fiscaux.

Dans un second message, il a affirmé que Google avait déjà payé 13 milliards de dollars pour des « accusations et revendications infondées », une somme dont l’origine reste incertaine, bien que l’entreprise ait récemment écopé de plusieurs amendes réglementaires.

Un contexte de rapprochement avec la tech américaine

Cette sortie intervient au lendemain d’un dîner à la Maison Blanche où Donald Trump a reçu plusieurs dirigeants de grandes entreprises de la tech, dont Tim Cook. Lors de cet événement, le patron de Google, Sundar Pichai, a remercié le président pour son dialogue constructif après une décision judiciaire favorable aux États-Unis dans une affaire antitrust. Ce contraste entre le soutien des leaders tech américains et les critiques adressées à l’UE reflète la volonté de Donald Trump de défendre les intérêts nationaux face aux régulations européennes.

En brandissant la menace d’une procédure avec l’article Section 301, le président américain envisage des mesures de rétorsion économique contre l’Union européenne, qu’il accuse de « prendre de l’argent qui irait autrement à des investissements et des emplois américains ». Il reproche à l’Europe de cibler spécifiquement les entreprises technologiques américaines, qualifiant ces pratiques de « très injustes » et affirmant que « les contribuables américains ne l’accepteront pas ».

Cette posture pourrait intensifier les frictions transatlantiques, alors que l’Europe défend ses régulations pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. Les prochaines semaines montreront si cette menace se concrétise ou si elle reste un outil de pression politique.