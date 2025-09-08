Apple connaît des difficultés pour proposer Apple Intelligence en Chine. Mais il y a du progrès et le fabricant espère un lancement de ses fonctionnalités d’intelligence artificielle sur place d’ici la fin de 2025.

Une collaboration avec Alibaba pour contourner les restrictions

Pour lancer un produit d’IA générative en Chine, toute entreprise doit obtenir l’approbation d’un régulateur local, une exigence qui oblige souvent à s’associer à une entreprise chinoise. Avec des solutions comme ChatGPT d’OpenAI ou Gemini de Google indisponibles dans le pays, Apple s’est tourné vers Alibaba, un partenariat annoncé plus tôt cette année par Joe Tsai, président d’Alibaba. Cette collaboration vise à adapter Apple Intelligence aux exigences locales, mais le chemin a été semé d’embûches.

Initialement, Apple espérait lancer ses fonctionnalités d’IA en Chine à la mi-2025. Cependant, des retards dans les approbations, attribués aux tensions de la guerre commerciale sino-américaine, ont repoussé ce calendrier. Aux États-Unis, des préoccupations liées à la sécurité nationale ont également compliqué la donne, mettant Apple sous pression des deux côtés.

Malgré ces défis, Apple progresse. Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’entreprise prévoit de déployer Apple Intelligence en Chine d’ici la fin de l’année, probablement avec iOS 26.1 ou iOS 26.2. Des tests intensifs sont en cours avec les employés d’Apple en Chine et la collaboration avec Alibaba, ainsi qu’avec d’autres fournisseurs locaux, se poursuit activement. Ce lancement représente un enjeu stratégique pour Apple, qui voit dans Apple Intelligence un argument de vente clé pour l’iPhone 17.

Un impact commercial crucial

Tim Cook, patron d’Apple, a déjà pointé du doigt l’absence d’Apple Intelligence en Chine comme l’une des raisons du recul des ventes d’iPhone dans ce marché stratégique. Avec un déploiement prévu avant la fin de l’année, Apple espère inverser cette tendance et renforcer sa position face à la concurrence locale. Bien que des retards supplémentaires restent possibles, l’entreprise semble déterminée à surmonter les obstacles pour proposer ses fonctions d’IA.

Ce lancement, s’il se concrétise avec une mise à jour d’iOS 26, pourrait redynamiser les ventes d’iPhone en Chine et marquer une étape décisive dans l’expansion mondiale d’Apple Intelligence.