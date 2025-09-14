Le lancement des précommandes des iPhone 17 a marqué un tournant en Chine, à tel point que l’iPhone 17 standard a enregistré une demande record. Dès les premières minutes, les ventes ont dépassé les records établis par l’iPhone 16 l’année précédente.

Un succès pour l’iPhone 17

Sur JD.com, l’un des plus grands commerçants en ligne en Chine, les précommandes ont explosé dès leur ouverture. En une minute seulement, les ventes des différents iPhone 17 ont surpassé le volume total des précommandes du premier jour des iPhone 16, selon les données de la plateforme communiquées à South China Morning Post. L’iPhone 17 standard avec 256 Go de stockage s’est imposé comme le favori.

Cependant, la forte demande a mis les systèmes à rude épreuve. Sur l’Apple Store en ligne, certains clients ont rencontré des difficultés, comme ce cas où un paiement a nécessité cinq minutes de traitement. En magasin, la situation est tout aussi tendue : à Shanghai, tous les créneaux de retrait en Apple Store pour l’iPhone 17 Pro Max ont été réservés en moins de 20 minutes. Désormais, les Chinois doivent patienter jusqu’au 15 octobre pour recevoir leur iPhone 17.

Il y a le cas du délai de l’iPhone Air

L’iPhone 17 attire beaucoup les regards cette année à cause de son rapport qualité-prix. Proposé à partir de 969 €, là où l’iPhone 16 256 Go coûtait 1 099 € au lancement, ce modèle offre des améliorations notables. Son écran de 6,3 pouces, aux bordures plus fines, intègre la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, alignant ainsi le modèle de base sur les standards des versions Pro. De plus, la capacité de stockage de base doublée à 256 Go et d’autres optimisations renforcent son attrait. Ces évolutions, notamment au niveau de l’écran, répondent à une attente de longue date des utilisateurs.

Malgré ce succès, un bémol subsiste avec l’iPhone Air, le tout nouveau modèle ultra-fin d’Apple. Les précommandes pour ce smartphone, le premier à n’utiliser que l’eSIM pour sa sortie mondiale, ont été retardées en Chine en raison de problèmes d’approbation réglementaire. Le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’Information n’a pas encore donné son feu vert, malgré les démarches entreprises par Apple. Ce contretemps n’a toutefois pas entamé l’enthousiasme général pour les iPhone 17.