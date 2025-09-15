Apple vient de proposer au téléchargement la mise à jour 26 (build 23J353) pour les HomePod et HomePod mini. Il y a deux nouveautés avec cette version.

Voici les notes d’Apple :

La version 26 du logiciel inclut la prise en charge du fondu enchaîné avec Apple Music et des améliorations AirPlay. Cette mise à jour comprend également des corrections de bogues et des améliorations de stabilité.

– Le fondu enchaîné sur HomePod assure une transition fluide entre les morceaux en atténuant progressivement le morceau en cours de lecture tout en augmentant progressivement le volume du morceau suivant, de sorte que la musique ne s’arrête jamais.

– Lorsque vous utilisez AirPlay pour lire du contenu audio sur HomePod, vous pouvez désormais demander à Siri sur HomePod de diffuser le contenu sur une autre enceinte HomePod de votre domicile.