HomePod : la mise à jour 26 est disponible avec ces nouveautés
Apple vient de proposer au téléchargement la mise à jour 26 (build 23J353) pour les HomePod et HomePod mini. Il y a deux nouveautés avec cette version.
Mise à jour logicielle 26 pour le HomePod
Voici les notes d’Apple :
La version 26 du logiciel inclut la prise en charge du fondu enchaîné avec Apple Music et des améliorations AirPlay. Cette mise à jour comprend également des corrections de bogues et des améliorations de stabilité.
– Le fondu enchaîné sur HomePod assure une transition fluide entre les morceaux en atténuant progressivement le morceau en cours de lecture tout en augmentant progressivement le volume du morceau suivant, de sorte que la musique ne s’arrête jamais.
– Lorsque vous utilisez AirPlay pour lire du contenu audio sur HomePod, vous pouvez désormais demander à Siri sur HomePod de diffuser le contenu sur une autre enceinte HomePod de votre domicile.
Pour mettre à jour votre HomePod vers la version 26, ouvrez l’application Maison, sélectionnez Domicile puis allez dans Réglages des domiciles > Mise à jour logicielle. Il ne vous reste plus qu’à installer la nouvelle version. Sinon, la mise à jour s’installera automatiquement d’ici les prochains jours.
En complément, Apple a proposé aujourd’hui les mises à jour iOS 26 sur iPhone, iPadOS 26 sur iPad, macOS Tahoe sur Mac, watchOS 26 sur Apple Watch, tvOS 26 sur Apple TV et visionOS 26 sur Apple Vision Pro.