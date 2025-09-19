Apple a décidé d’accélérer la cadence sur l’iPhone 17 standard. Selon The Information, le fabricant a demandé à Foxconn et à Luxshare Precision d’augmenter d’au moins 30 % la production quotidienne du nouveau smartphone, après un week-end de précommandes solide et une demande jugée inattendue.

Un succès pour l’iPhone 17 standard

Positionné à partir de 969 €, l’iPhone 17 coûte 260 € de moins que l’iPhone Air. Il s’affiche aussi 360 € sous l’iPhone 17 Pro, désormais à partir de 1 329 €. Cette année, le modèle standard récupère des fonctionnalités dites Pro, avec notamment l’écran ProMotion qui propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz et le système Always-On Display qui permet d’avoir l’écran toujours allumé. Le téléphone adopte en outre le même format de 6,3 pouces que l’iPhone 17 Pro, ce qui peut faciliter l’arbitrage entre les deux modèles.

Ce coup d’accélérateur sur l’iPhone 17 suggère que les iPhone 17 Pro se vendent moins bien que d’habitude. Un tel basculement pourrait peser sur la marge brute d’Apple et sur les revenus du trimestre de septembre. En amont du lancement, Apple avait réparti sa production ainsi : 25 % pour l’iPhone 17, 10 % pour l’iPhone Air et 65 % pour les iPhone 17 Pro et Pro Max, historiquement les plus demandés. La révision de la cadence confirme donc un rééquilibrage en faveur du modèle standard.

Un quatrième modèle en quête de traction

Depuis plusieurs générations maintenant, Apple cherche un quatrième modèle qui suscite l’intérêt. Les iPhone mini, plus compacts, n’ont pas rencontré le succès attendu. La tentative suivante, le format Plus, avec écran plus grand et fiche technique du modèle standard, a aussi déçu.

Apple mise désormais sur l’iPhone Air ultra fin (5,6 mm d’épaisseur), avec l’espoir qu’un design renouvelé incitera à l’achat. Toutefois, l’iPhone Air n’est pas encore disponible en Chine en raison de contraintes réglementaires liées à sa configuration eSIM uniquement. En conséquence, davantage de clients chinois pourraient se tourner vers l’iPhone 17 standard, ce qui pourrait expliquer la forte demande pour ce modèle.