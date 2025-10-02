Changement de communication chez Apple : les Apple Watch Series 11 et Ultra ne sont plus annoncées comment étant « neutres en carbone ». Cela fait suite à des critiques en Europe.

Du changement pour le marketing des Apple Watch

Comme le souligne WatchGeneration, rien n’a bougé au niveau des émissions de CO₂. L’Apple Watch Series 11 est à 8,1 kg, comme la Series 10 un an plus tôt, et l’Apple Watch Ultra 3 est à 11 kg, à l’instar de l’Ultra 2. Apple affichait bien la mention « neutres en carbone » pour les modèles précédents et ceux d’avant encore. Mais ce n’est plus le cas avec la nouvelle génération.

Dès 2023, le Bureau européen des unions de consommateurs, qui recense 46 associations, critiquait les affirmations d’Apple, estimant que « les affirmations de neutralité carbone sont scientifiquement inexactes et induisent les consommateurs en erreur ».

Au début de 2025, Apple a réagi aux accusations, sachant qu’elles se multipliaient. La firme indiquait :

Nous sommes fiers de nos produits neutres en carbone, qui sont le résultat d’une innovation de pointe dans le domaine des énergies propres et d’une conception à faible émission de carbone. Nous avons considérablement réduit les émissions de l’Apple Watch de plus de 75 % et nous investissons de manière significative dans des projets naturels visant à éliminer des centaines de milliers de tonnes de carbone de l’air. Cette innovation et ces progrès sont importants pour nous et pour la planète, c’est pourquoi nous détaillons notre travail de manière visible et transparente pour nos utilisateurs.

Puis en août, un tribunal en Allemagne a interdit à Apple de dire que ses Apple Watch étaient neutres en carbone.

Nous voilà maintenant avec les Apple Watch Series 11 et Ultra 3, et Apple a complètement arrêté sa communication de « neutres en carbone, » que ce soit en France, dans le reste de l’Europe ou le monde.