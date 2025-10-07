Apple a cessé de signer aussi bien iOS 26.0 qu’iOS 18.7 au niveau de ses serveurs. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer ces versions sur iPhone ou iPad, que ce soit en tant que restauration ou mise à jour.

Il n’est plus d’installer iOS 26.0

La version finale d’iOS 26 est disponible depuis le 15 septembre. Elle a apporté son lot de nouveautés, dont la nouvelle interface Liquid Glass. Apple en a aussi profité pour boucher 27 failles de sécurité.

Depuis, Apple a proposé iOS 26.0.1. Cette mise à jour, disponible depuis le 29 septembre, vient boucher une faille de sécurité et corriger plusieurs bugs :

Les connexions Wi-Fi et Bluetooth pouvaient parfois être interrompues sur les iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro.

La connexion à un réseau cellulaire pouvait être impossible chez un petit nombre d’utilisateurs d’iPhone après la mise à jour vers iOS 26.

Les photos prises dans certaines conditions d’éclairage avec les iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro pouvaient comporter des artefacts inattendus.

Les icônes d’apps pouvaient apparaître vierges après l’ajout d’une teinte personnalisée.

VoiceOver pouvait être désactivé chez certains utilisateurs après la mise à jour vers iOS 26.

Cette version, qui est la dernière en date, est toujours signée par Apple et peut donc être installée sur iPhone ou iPad. La prochaine est iOS 26.1, elle est actuellement disponible en bêta.

Même chose pour iOS 18.7

Pour sa part, iOS 18.7 est disponible depuis le 15 septembre. Apple n’a pas été très bavard dans ses notes de version, en indiquant simplement : « Cette mise à jour apporte des correctifs importants et des améliorations liées à la sécurité, et est recommandée à tous les utilisateurs ».

Il y a ensuite eu iOS 18.7.1 le 29 septembre. Cette version bouche la même faille de sécurité qu’iOS 26.0.1, mais pour les utilisateurs toujours sur iOS 18. À date, iOS 18.7.1 est une version toujours signée et peut donc être installée sur iPhone et iPad.