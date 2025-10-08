Le premier iPhone pliable d’Apple, qui sortira en 2026, sera l’occasion de mélanger plusieurs métaux avec du titane et de l’aluminium. Cela s’ajoute à la liste d’autres informations qui ont déjà fuité.

Du titane et de l’aluminium pour l’iPhone Fold

L’analyste Jeff Pu révèle que le cadre métallique de l’iPhone pliable associera titane et aluminium, une configuration hybride qui s’écarte des prévisions initiales. L’analyste reste toutefois discret sur les détails architecturaux de cette combinaison. Cette annonce contraste avec les précédentes informations de Ming-Chi Kuo, qui anticipait une charnière mélangeant acier inoxydable et titane, tandis que l’enveloppe externe serait intégralement en titane.

Bloomberg avait quant à lui comparé l’appareil à deux iPhone Air en titane placés côte à côte, suggérant une utilisation exclusive de ce métal premium.

En tout cas, la stratégie d’Apple en matière de matériaux a connu des changements. Le titane n’équipe désormais que l’iPhone Air. Les iPhone 17 Pro ont effectué un retour vers l’aluminium cette année, privilégiant l’optimisation thermique à l’image premium. Ce changement de cap éclaire différemment les choix envisagés pour le modèle pliable, qui devrait logiquement se nommer iPhone Fold.

Plusieurs fuites ont déjà vu le jour

L’iPhone Fold embarquerait un écran externe de 5,5 pouces accompagné d’une dalle intérieure de 7,8 pouces. Ces dimensions positionnent l’écran de couverture dans le gabarit de l’ancien iPhone mini, tandis que la surface dépliée rivaliserait avec l’iPad mini. Cette configuration vise manifestement à offrir un compromis entre portabilité fermée et productivité ouverte.

L’authentification biométrique changerait également : le lecteur d’empreintes Touch ID serait présent et non la reconnaissance faciale Face ID. Cette décision suggère des contraintes liées à l’intégration de capteurs dans un format pliable, où la caméra TrueDepth pourrait poser des défis d’implémentation.

De plus, Apple prévoit d’importants changement pour son système d’exploitation afin d’accompagner ce lancement. De précédentes informations ont indiqué qu’iOS 27 concentrera les efforts sur l’optimisation logicielle dédiée à ce premier smartphone pliable. Le développement inclut des fonctionnalités spécifiquement conçues pour exploiter le facteur de forme pliable, tout en garantissant que l’interface actuelle s’adapte aux nouvelles dimensions d’écran.